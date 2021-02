Vaccini: a Genova over80 possono prenotare nei sindacati

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - Da oggi le sedi del sindacato pensionati di Cgil Cisl Uil genovesi sono in grado di prenotare i vaccini contro il covid per le persone anziane. "Invitiamo gli anziani che hanno più di 80 anni, soprattutto quelli soli o che hanno difficoltà a prenotare di recarsi o telefonare alle sedi dei Sindacati Pensionati. Su richiesta della Asl3 ci siamo resi disponibili perché in città vivono molti anziani soli in difficoltà. Siamo di fronte ad una campagna vaccinale di massa e l'aiuto del sindacato non poteva mancare. Chi ha bisogno può venire nelle nostre sedi con la tessera sanitaria, il codice fiscale e il numero di cellulare su cui arriva la conferma della prenotazione da parte della Regione", dicono Cgil, Cisl e Uil.

