Multe per aperture a San Valentino

Otto ristoratori e 49 clienti sono stati raggiunti da un verbale da 400 euro ciascuno, in merito alle apertura fuorilegge di domenica scorsa, giorno di San Valentino, in cui avrebbero dovuto tener chiuso in quanto la Liguria era entrata in zona arancione. Sei sono ristoranti di Ventimiglia e due di Sanremo. I controlli sono stati effettuati da polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.

Nei confronti dei due ristoranti di Sanremo è stato emesso anche un provvedimento di chiusura. Nel caso di Ventimiglia, invece, gli atti sono stati trasmessi, per competenza, alla locale Prefettura per la valutazione della chiusura.