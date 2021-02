Covid: un morto in Liguria, calano i ricoverati

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - Calano sensibilmente i ricoverati per covid in Liguria. Negli ospedali ci sono 600 persone, 29 meno di ieri. In terapia intensiva ce ne sono 59 (erano 60). C'è stato solo un morto, nella Asl Spezzina, una donna di 90 anni.

In totale le vittime da inizio pandemia sono 3544. I nuovi casi sono 334 a fronte di 4521 tamponi molecolari e 3205 antigenici rapidi. Il rapporto tra tamponi e positivi è del 4,32% (a livello nazionale è 4,8%), in crescita, era del 4%. Tra i nuovi casi ancora alta l'incidenza dell'Imperiese dove se ne registrano 96, 75 nel Savonese, 46 nello Spezzino, 3 nel Tigullio e 114 nella Asl3 di Genova. Complessivamente i positivi sono 5758, 64 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

I guariti sono 269. In isolamento domiciliare ci sono4210 persone, 17 meno di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 5929.

I Vaccini consegnati sono 126890, quelli somministrati sono 95350, il 75%. Hanno completato il ciclo vaccinale in 40161 (ANSA).