Arrivano i podcast originali di Spotify, si parte con Sanremo

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Sbarcano anche in Italia i podcast originali di Spotify con 'The Jackal: tutto Sanremo ma dura meno', che segna anche la prima volta nel mondo dei podcast per i The Jackal, il collettivo comico capace di adattare ad ogni format e media il proprio stile unico, originale e ironico.

Il podcast ci porta dentro casa The Jackal nei giorni più pieni, imprevisti, disordinati dell'anno: quelli della settimana di Sanremo. È lo show perfetto sia per i fan del Festival sia per chi non ha tempo di stare davanti alla tv, ma vuole mettersi in pari, accompagnato dall'ironia irriverente dei The Jackal.

Prodotto da The Jackal per Spotify, in collaborazione con Show Reel Agency, il podcast si compone di 10 episodi: i primi 4 saranno pubblicati giornalmente sulla piattaforma dal 24 febbraio e riporteranno alla luce i momenti più divertenti e assurdi delle passate edizioni. Gli altri, invece, seguiranno lo svolgersi del Festival serata per serata, fino alla chiusura.

Protagonisti assoluti Ciro Priello e Claudia Napolitano, ma anche Gianluca Fru, Simone Ruzzo, Aurora Leone e Fabio Balsamo.

"Siamo entusiasti di realizzare assieme a Spotify il nostro primo podcast e orgogliosi di essere stati scelti per produrre il primo originale in assoluto in Italia. Sanremo rappresenta l'occasione perfetta per far evolvere ulteriormente la nostra proposta creativa tramite il format podcast e non vediamo l'ora di condividere uno show fantastico con il pubblico", dice Ciro Priello dei The Jackal.

"Aspettavamo da tempo questo momento e adesso lo possiamo dire: anche in Italia arrivano i podcast originali di Spotify.

Siamo molto felici di esordire legandoci al più grande e atteso spettacolo musicale italiano, qual è Sanremo, e di lavorare con dei fuoriclasse della comicità come i The Jackal" commenta Federica Tremolada, Managing Director Southern and Eastern Europe di Spotify. (ANSA).