Amadeus, speriamo di avere gli Extraliscio in gara a Sanremo

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - "Fortunatamente mancano 15 giorni al festival: sono state spostate in avanti le prove degli Extraliscio, ci auguriamo che tutto possa rientrare e che possano essere presenti in gara". Così Amadeus, a Radio2 Social Club, dopo che Moreno Conficconi degli Extraliscio è risultato positivo il 17 febbraio al tampone rapido prima di entrare al Teatro Ariston per le prove.

"E' stato attivato il protocollo - ha spiegato Amadeus - con i tamponi agli altri componenti del gruppo: oggi si saprà il risultato. Se risulteranno negativi, dovranno fare una settimana di quarantena. Attendiamo il tampone molecolare della persona risultata positiva". (ANSA).