17enne investito sulle strisce da rider a Genova, è grave

(ANSA) - GENOVA, 18 FEB - Un ragazzo di 17 anni è stato investito ieri sera in via Buffa, a Genova Voltri, mentre attraversava la strada. Il giovane era sulle strisce quando uno scooter, guidato da un rider che portava delle pizze, lo ha travolto. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che lo hanno trasferito in codice rosso, il più grave, all'ospedale San Martino. Gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale stanno ricostruendo la dinamica di quanto successo.(ANSA).