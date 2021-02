Vaccini:su 'over 80' prenotati a giugno ci sarà riequilibrio

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - Nelle prenotazioni dei vaccini anticovid per gli ultra 80enni "il sistema informatico ha retto". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sull'epidemia. "In questo momento alcuni centri di vaccinazione hanno sforato la data del 30 maggio - ha spiegato - Stiamo pertanto tarando vari canali di vaccinazione, tra cui accordi con i sindaci. Facendo in modo che le aziende che sforano il 30 maggio possano essere ricondotte alla data indicata all'inizio, avendo naturalmente la disponibilità dei vaccini da Roma". Molte persone "si sono prenotate nei luoghi più comodi, ma l'invito è quello di prenotare dove si trova posto in una data ravvicinata, anche se la località può essere più scomoda da raggiungere - ha anche aggiunto Toti -. Stiamo comunque parlando di 150.000 persone da vaccinare in tre mesi, pertanto vi sarà un aggiustamento tra le aziende e un riequilibrio".

"E' chiaro che ci sono arrivati moltissime domande che cercheremo di evadere - ha detto -. I cittadini che sono impossibilitati a recarsi ai centri di vaccino perché non deambulanti non si devono prenotare quindi è possibile che se provate a prenotate la prenotazione non venga registrata, perché costoro hanno un canale privilegiato e saranno le aziende a contattarli". (ANSA).