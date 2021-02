Presi presunti rapinatori Genova

Blitz all'alba da parte di una quindicina di carabinieri della compagnia di Genova Centro a Sestri Levante per arrestare due stranieri accusati di avere compiuto una rapina l'otto gennaio scorso in una nota gioielleria di via Canevari a Genova ferendo a colpi di spada i gestori e poi dandosi alla fuga.

Sono stati arrestati un marocchino di 40 anni a Riva Trigoso in via Caboto, e un tunisino di 30 anni a Sestri Levante.

La rapina ripresa dalle telecamere di sorveglianza mette in primo piano un individuo in divisa da guardia giurata che con il volto semicoperto da mascherina dopo essere entrato nella storica gioielleria estrae una sorta di spada e chiede l'incasso. Alla reazione dei gestori, marito e moglie, i due vengono colpiti al capo. I due extracomunitari dileguatisi nei vicoli sono stati rintracciati nel Levante e assicurati alle carceri di Marassi.