Frana Aurelia: Giampedrone, statale Chiavari libera a giugno

Tornerà a due corsie entro giugno 2021 il tratto di Aurelia tra Zoagli e Chiavari interessato da una grossa frana caduta il 23 dicembre 2019 poco dopo l'uscita della galleria delle Grazie.

Ad annunciare il cronoprogramma questa mattina l'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone a seguito di un sopralluogo insieme al sindaco di Chiavari Marco di Capua.

L'intervento è stato avviato il 10 febbraio scorso superate una serie di problematiche legate alla proprietà privata del terreno sovrastante, con un ricorso al Tar e la successiva sentenza che ha sbloccato la possibilità di procedere con il ripristino. Attualmente nel tratto si viaggia a senso unico alternato regolato da semafori.

"Abbiamo lavorato senza sosta per poter arrivare a questo risultato ma - sottolinea Giampedrone - come purtroppo accaduto in altre situazioni analoghe, la presenza di privati proprietari di terreni ha allungato i tempi della burocrazia di quasi un anno. Finalmente ci siamo: da parte nostra e di Anas assicuriamo che il cronoprogramma sarà rispettato con la riapertura definitiva entro la prima metà di giugno".