Formula 1: la ligure Omp vestirà i piloti Williams

Omp Racing è il fornitore ufficiale dell'abbigliamento tecnico di piloti e meccanici della Williams racing per la stagione di Formula 1. L'accordo fra la società di Ronco Scrivia (Genova) e il team di F1, prevede la fornitura di tute, scarpe, guanti e sottotuta, l'abbigliamento di sicurezza, ai piloti Williams racing, George Russell e Nicholas Latifi, e ai meccanici. Omp fornirà inoltre le sue cinture di sicurezza di ultima generazione, con fibre ultraleggere e più resistenti, alle vetture del team, oltre a borse e valigie per i kit di abbigliamento.

"Per noi, la partnership con Williams significa riaprire un capitolo della grande storia di Omp - commenta Paolo Delprato, presidente e ad -. Abbiamo avuto, negli anni Novanta, l'onore di lavorare con questo team, quindi ha un sapore speciale tornare a collaborare con Williams, un team storico della Formula 1 e di tutto il motorsport. Se guardiamo invece al presente e al futuro, questa partnership è basata su ricerca, tecnologia, attenzione ai dettagli e fame di competizione e successo: tutti valori che Williams e Omp condividono".

Omp è anche con Toyota e Hyunday, a cui fornisce tute, guanti, scarpe, cinture e sedili nel mondiale di rally. In Formula E fornisce Virgin e Mahindra. Veste il campione del mondo di kart Jeremy Iglesias ed è in partnership con Lamborghini sempre per abbigliamento più cinture e sedili.

