Covid: in Liguria altre 11 vittime, 309 nuovi contagi

(ANSA) - GENOVA, 17 FEB - La pandemia covid in Liguria ha provocato altre 11 vittime - tra i 57 anni (un uomo, deceduto lunedì a Sarzana) e i 95 anni (un uomo, scomparso ieri ad Albenga), con 309 nuovi contagi, dopo 4.794 test molecolari e 2.992 test antigenici rapidi, con un'incidenza che sale leggermente al 4% sul totale dei test eseguiti (4,1% il dato medio nazionale). Gli ospedalizzati si riducono oggi un po' più sensibilmente dei giorni scorsi e si attestano a 629 (-17), con 60 malati però in terapia intensiva (+1, sono 3 i nuovi ingressi). Il totale dei casi positivi si riduce di 48 unità a 5.694. I soggetti in sorveglianza attiva salgono anche oggi e sono ora 5.868 in tutta la regione (erano 5.815 ieri).

Tra i nuovi contagi, sale ancora il numero nel Ponente, con Imperia che registra 96 nuovi positivi. Sono 112 su Genova (87 nell'Asl3 genovese e 25 nell'Asl del Tigullio), 22 a Savona, 61 a Spezia. (ANSA).