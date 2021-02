Vaccini: in poche ore oltre 10 mila prenotazioni in Liguria

"Oltre 10 mila cittadini in Liguria hanno già prenotato il vaccino online sul sito prenotovaccino.regione.liguria.it, o tramite il numero verde dedicato 800 938818, che è partito stamattina con 120 operatori attivi contemporaneamente". Lo comunica il presidente della Liguria Giovanni Toti. "La grande macchina per prenotare i vaccini per gli over 80 è partita bene, speriamo vada avanti così. Solo con il vaccino sconfiggeremo il virus!", dice Toti.

La scorsa notte, alle 23.05, quando è scatta la possibilità di prenotare il vaccino per gli over 90, il tempo di attesa era di circa 19 minuti con 2.420 persone in linea e più di 1000 che avevano già ottenuto una prenotazione.

Da domani possono prenotarsi gli over 85 e da giovedì gli over 80. Oltre al portale e al numero verde si può prenotare agli sportelli Cup delle Asl e degli ospedali, da giovedì anche nelle farmacie mentre è in definizione un accordo con i medici di famiglia (ANSA).