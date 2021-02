Vaccini: consegnate in Liguria 21.060 dosi Pfizer-Biontech

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - Sono state consegnate oggi 18 'pizza box', pari a 21.060 dosi, di vaccino Pfizer BioNTech. Lo comunica l'agenzia ligure per la sanità Alisa in una nota.

In Asl1 all'ospedale di Sanremo sono andate 2 'pizza-box' contenenti 2.340 dosi. In Asl2 all'ospedale di Savona 3 'pizza-box' contenenti per 3.510 dosi. In Asl3, al Villa Scassi 5 'pizza-box' con 5.850 dosi, al Gaslini 1 'pizza box' contenente 1.170 dosi, 1 ciascuno per 1.170 l'uno sono andate poi al S.Martino, al Galliera, e all'Evangelico. Sia in Asl4, all'ospedale Sestri Levante, e sia in Asl5 all'ospedale di Sarzana sono andate 2 'pizza-box' ciascuno contenenti 2.340 dosi.

Inoltre, è previsto per sabato 20 febbraio l'arrivo di 138 confezioni, con 13.800 dosi, di vaccino AstraZeneca. Il quantitativo inizialmente previsto è stato modificato e ridotto (da 182 confezioni a 138 confezioni totali).

La scorsa settimana erano arrivate 137 scatole di vaccino AstraZeneca (13.700 dosi), 11 'pizza box' (12.870 dosi) di vaccino Pfizer-BioNTech e 47 scatole (4.700 dosi) di vaccino Moderna. (ANSA).