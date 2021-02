Sampdoria: con Keita in campo la squadra vola, già 20 punti

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - Cinque gol finora e di questi 4 realizzati nel 2021. Keita sempre più protagonista della Sampdoria e sabato sarà una sfida speciale per lui quando all'Olimpico sfiderà la Lazio, squadra dove ha militato dal 2013 al 2017. Lo ha voluto la scorsa estate fortissimamente il presidente blucerchiato Massimo Ferrero e Keita sta ripagando la fiducia sul campo. Diventando fondamentale per la Sampdoria come dimostrano i numeri: con Keita in campo la Sampdoria ha fatto 20 punti con una media di 1,8 a partita, senza di lui i blucerchiati hanno raccolto 10 punti.

Una grande intuizione di Ferrero che venerdì guiderà la delegazione della Sampdoria che per la seconda volta, dopo l'incontro del 5 novembre 2016, farà visita a Papa Francesco in Vaticano. L'appuntamento arriva alla vigilia della partita contro la Lazio. (ANSA).