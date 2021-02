Covid: in Liguria altre 10 vittime, 221 nuovi contagi

(ANSA) - GENOVA, 16 FEB - La pandemia covid in Liguria ha provocato altre 10 vittime (tra i 57 e i 91 anni), con 221 nuovi contagi, dopo 4.028 test molecolari e 2.707 test antigenici rapidi, con un'incidenza che scende dunque al 3,28% sul totale dei test eseguiti. Gli ospedalizzati si riducono a 646 (-9), con 59 malati in terapia intensiva (-2). Il totale dei casi positivi si riduce di 32 unità a 5.742. I soggetti in sorveglianza attiva sono 5.815 in tutta la regione (erano 5.569 ieri). Rispetto ai nuovi contagi, sale il numero nel Ponente, con Imperia che registra 81 nuovi positivi. Sono 73 su Genova (64 nell'Asl3 genovese e 9 nell'Asl del Tigullio), 40 a Savona, 27 a Spezia.

Le vaccinazioni eseguite ad oggi alle 16 hanno raggiunto le 89.611 dosi somministrate (78% di quanto consegnato). A ieri 39.313 persone hanno già completato il ciclo vaccinale ricevendo anche la seconda dose. (ANSA).