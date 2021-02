Covid: Ansaldi, 'variante inglese' al 14% in Liguria

Al momento la presenza della 'variante inglese' del covid in Liguria è attestata intorno al 14% del totale dei positivi, al di sotto della media aggiornata italiana del 17,5%. Lo riferisce il responsabile Prevenzione di Alisa, Filippo Ansaldi, stasera nel punto stampa sulla pandemia, ribadendo che "sono in corso ulteriori sequenze virali per individuare le varianti e nei prossimi giorni avremo a disposizione ulteriori dati". (ANSA).