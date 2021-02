Camion contro auto a Sestri Levante, 3 feriti,Aurelia chiusa

(ANSA) - SESTRI LEVANTE, 16 FEB - Tre feriti, tre mezzi coinvolti e via Aurelia chiusa questo il bilancio del frontale avvenuto all'interno delle gallerie di S.Anna tra Sestri Levante e Lavagna. Un camion per cause in via di accertamento si è scontrato frontalmente con un' auto che sopraggiungeva in senso contrario. Sul posto tre ambulanze e il personale del 118 che ha provveduto a stabilizzare i feriti trasferiti al vicino pronto soccorso di Lavagna con politraumi. Sul posto vigili urbani per ricostruire la dinamica nel frattempo via Aurelia chiusa in entrambi i sensi di marcia in attesa della rimozione dei mezzi e l attivo dei tecnici Anas per la bonifica. (ANSA).