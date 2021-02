Bordighera, via panchine stazione per misure anti clochard

(ANSA) - BORDIGHERA, 16 FEB - Il Comune di Bordighera, attraverso la polizia locale, ha smontato le panchine situate di fronte a piazza della Stazione, per impedire ai clochard di utilizzarle come giacigli. Non saranno rimosse per sempre, ma per il tempo necessario di modificarle, con l'installazione di un bracciolo nel mezzo. L'obiettivo è quello di apporre un divisore a metà, che impedirà di potersi sdraiare sulla panchina. La stessa modifica sarà fatta, progressivamente, anche per le altre panchine in città.

A inizio messe l'installazione di analoghi divisori antibivacco sulle panchine nel quartiere residenziale di Carignano a Genova aveva generato alcune polemiche. (ANSA).