Temperature sottozero a Genova, ghiacciata fontana in De Ferrari

(ANSA) - GENOVA, 15 FEB - Ghiaccio nella fontana di Piazza De Ferrari e strade gelate, questa mattina, anche in diverse parti della città che, nelle ultime ore, è stata interessata da un sensibile calo delle temperature. A Genova, nella notte secondo le rilevazioni di Arpal, si sono toccate punte minime a Pontedecimo con -2.6, Fiorino -2.4, Bolzaneto -1.7, Madonna delle Grazie -0.2, Castellaccio 0.1, Pegli 0.7, Quezzi 0.8, Sant'Ilario 1.2. Questa mattina, comunque, il cielo è generalmente sereno o localmente poco nuvoloso sulla zona centrale della liguria e i venti sono deboli variabili. Per quello che riguarda la fontana simbolo del centro cittadino i getti sono stati chiusi e l'acqua gelata è diventata "set" ideale per i selfie dei passanti. (ANSA).