Open Australia: Fognini ko in tre set, Nadal va ai quarti

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Fabio Fognini si arrende al fuoriclasse spagnolo Rafael Nadal, che vola nei quarti di finale dell'Open d'Australia di tennis, imponendosi in tre set per 6-3, 6-4, 6-2 e dopo 2h16' di gioco. Troppo netto il divario fra i due in campo fin dai primi scambi. Il prossimo avversario del tennista maiorchino uscirà dall'incontro fra il romano Matteo Berrettini e il greco Stefanos Tsitsipas, che saranno in campo questa mattina in un altro ottavo di finale. (ANSA).