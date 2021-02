Ecco il piano vaccinale in Liguria

LE VACCINAZIONI ANTI-COVID PER GLI OVER 80 PARTIRANNO DA MERCOLEDì 17 FEBBRAIO

PRENOTAZIONI:

CANALE INFORMATICO ATTRAVERSO IL PORTALE PRENOTOVACCINO.REGIONE.LIGURIA.IT DALLE 23 DI QUESTA SERA

DA DOMANI:

NUMERO VERDE PER LA PRENOTAZIONE DEL VACCINO È 800 938818:

DOMANI, 16 FEBBRAIO, ATTIVO DALLE 6 ALLE 20;

NEI GIORNI SUCCESSIVI DALLE 8 ALLE 18

SPORTELLI CUP E SPORTELLI ASL/OSPEDALI

ATTRAVERSO QUESTI 3 CANALI È PREVISTA UNA ‘PRENOTAZIONE INTELLIGENTE’:

• Domani 16 febbraio la prenotazione sarà dedicata agli over 90

• Mercoledì il 17 febbraio la prenotazione anche agli over 85

• dal 18 febbraio potranno prenotare tutti i cittadini con più di 80 anni



DAI PROSSIMI GIORNI SARA’ POSSIBILE PRENOTARE ANCHE I MEDICI DI MEDICINA GENERALE E LE FARMACIE

Al momento della prenotazione della prima dose, verranno comunicati anche data e orario per la somministrazione del richiamo; con la conferma della prenotazione contestualmente alla somministrazione della prima dose.

LE ASL STANNO ORGANIZZANDO DEI VACCINE DAY NEI PICCOLI COMUNI: LA COMUNICAZIONE AGLI OVER80 E’ A CARICO DEI SINDACI Gli anziani residenti in questi Comuni ovviamente non devono prenotarsi, così come le persone over80 non deambulanti che saranno contattate dalle asl per il vaccino al domicilio e gli anziani dimessi dagli ospedali per patologie diverse dal Covid (le dimissioni devono essere successive all’avvio della vaccinazione per la loro fascia di età)

IMPORTANTE:

Il numero verde CUP 800 098 543 non sarà attivo domani, martedì 16 e mercoledì 17 febbraio perché tutti gli operatori saranno dedicati alle prenotazioni dei vaccini anti covid per gli over 80.