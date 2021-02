Covid: in Liguria altre 7 vittime, 194 nuovi contagi

(ANSA) - GENOVA, 15 FEB - La pandemia covid in Liguria ha provocato altre 7 vittime (tra i 72 e i 93 anni), con 194 nuovi contagi, dopo 2.312 test molecolari e 1.306 test antigenici rapidi, con un'incidenza dunque del 5,36% sul totale dei test eseguiti. A Livello nazionale è 4,1%. Gli ospedalizzati restano sostanzialmente stabili e sono 655 (+2), con 61 malati in terapia intensiva (-1). Il totale dei casi positivi si riduce di 76 unità a 5.774. I soggetti in sorveglianza attiva sono 5.569 in tutta la regione (erano 5.836 ieri). Rispetto ai nuovi contagi, è ancora su Genova il maggior numero (117, 112 nell Asl 3 genovese e e 5 nell'Asl del Tigullio), seguita da Savona (34), Imperia (27), e Spezia (13).

Le vaccinazioni eseguite ad oggi alle 16 hanno raggiunto le 87.529 dosi somministrate (76% di quanto consegnato). A ieri 38.827 persone hanno già completato il ciclo vaccinale ricevendo anche la seconda dose. (ANSA).