Covid: a Genova sei i ristoranti 'ribelli' sanzionati dai cc

(ANSA) - GENOVA, 15 FERB - Sono sei i ristoratori 'ribelli' sanzionati ieri dai carabinieri tra Genova e il Tigullio perché hanno servito i clienti ai tavoli nonostante il divieto previsto dal passaggio della Regione in zona arancione. In centro a Genova i carabinieri del nucleo radiomobile hanno multato un ristoratore e i suoi 30 clienti per un totale di 13 mila euro.

In Valle Scrivia, sono state identificate più di 50 persone e multata la proprietaria di un bar a Savignone. Lungo la Passeggiata a Mare di Camogli i militari hanno sanzionato quattro titolari di ristoranti. Tutti e sei rimarranno chiusi per cinque giorni.(ANSA).