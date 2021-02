Cantieri autostrada: al via chiusure, primi disagi in A7

(ANSA) - GENOVA, 15 FEB - Prime ripercussioni sul traffico nel nodo genovese per la chiusura della galleria Monte Galletto in A7 scattata da oggi. Al chilometro 130 sud si registrano due chilometri di coda, mentre ci sono rallentamenti al 130 nord. Rallentamenti anche in A12 da Genova est fino al bivio con la A7. Un tamponamento ha creato disagi tra l'innesto A10 e A12. Disagi anche sulla viabilità ordinaria con rallentamenti in Valpolcevera.(ANSA).