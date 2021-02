Sampdoria vola,Quagliarella condanna la Fiorentina

(ANSA) - GENOVA, 14 FEB - La Sampdoria capitalizza e vince, finisce 2-1: Fiorentina ko, sarà ancora lunga la strada per la salvezza. Quagliarella entra e condanna i viola, un gol d'autore. Ora i blucerchiati sognano l'ottavo posto, bravo Ranieri che indovina tutte le mosse. Ci mettono un po' le due squadre prima di accendere il turbo e provare a sfrecciare sulla corsia di sorpasso. I primi trenta minuti si possono riassumere in lotta dura sulla mediana aspettando la giocata del singolo per spezzare l'equilibrio. Al 31' ci pensa Keita che di testa anticipa l'uscita del portiere viola sugli sviluppi di un corner pennellato da Ramirez. Cortocircuito toscano. Potrebbe essere la svolta, invece i boys di Prandelli hanno la capacità di rialzare subito lo sguardo. Dal limite il ricamo di Pulgar è superlativo, sullo stesso livello la risposta di Audero: sulla ribattuta Vlahovic colpisce di testa, il portiere doriano smanaccia ancora ma il pallone aveva già superato la linea bianca della porta: arriva anche la benedizione della goal-line technology, si torna in parità. Il giro di carte di Claudio Ranieri sarà vincente, dentro Candreva e Quagliarella: quando siamo al 26' il primo dalla destra crossa centralmente per il bomber campano. Il tiro finisce in buca d'angolo, 2-1 per la Sampdoria. Con Quagliarella che conferma la tradizione: 13^ rete in carriera alla Fiorentina: la sua vittima preferita. (ANSA).