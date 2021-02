Ristoranti aperti a Genova, anche chef stellato

(ANSA) - GENOVA, 14 FEB - "Avevamo preparato tutto per la festa di San Valentino, anche per questo abbiamo deciso di tenere aperto". Lo ha detto lo chef stellato Ivano Ricchebono che ha fatto il tutto esaurito nel suo ristorante, il 'The Cook' di vico Falamonica, a Genova. "Qualcuno ha disdetto perché non se la sentiva, altri invece hanno deciso di venire. E abbiamo fatto il sold out". Altri ristoranti genovesi hanno deciso di tenere aperto: "Abbiamo avuto il sostegno della gente e di tutta la filiera a partire dai fornitori - ha detto una ristoratrice - e se ci multeranno noi impugneremo e faremo ricorso". (ANSA).