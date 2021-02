Covid: Liguria, aumenta percentuale test-positivi, 5,9%

(ANSA) - GENOVA, 14 FEB - 274 nuovi casi di Covid 19 su 3.194 tamponi molecolari e 1.448 test antigenici processati pari a una percentuale positivi-tamponi al 5,90%, oltre un punto percentuale più di ieri. Lo si evince dal quotidiano bollettino diffuso da Regione Liguria in base ai dati flusso Alisa-Ministero. Il maggior numero di casi positivi viene registrato nell'Asl 3 Genovese (94) seguita da Asl2 Savonese (67), Asl1 Imperiese (61), Asl5 Spezia (26) e Asl4 Tigullio (26).

Aumentano gli ospedalizzati (sono 653, +3 rispetto a ieri) e le terapie intensive, 62. Otto i decessi, di età compresa tra i 61 e i 95 anni. 149 in più sono le persone in isolamento domiciliare, 5.836 i soggetti in sorveglianza attiva dell'inizio della pandemia. La campagna di vaccinazione vede 85.658 dosi somministrate su 114.790 vaccini consegnati pari al 75%. (ANSA).