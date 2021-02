Calcio: tifosi in piazza per 'amore' della Sampdoria

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Una grande dichiarazione d'amore alla Sampdoria nel giorno di San Valentino a poche ore dal fischio d'inizio al Ferraris del match con la Fiorentina. Protagonisti i tifosi blucerchiati che si sono dati appuntamento in Piazza De Ferrari, il cuore di Genova, mostrando un lungo striscione dal messaggio chiaro: "Ti amiamo in ogni angolo della città". E poi bandiere dallo sfondo blucerchiato con il nome di ogni quartiere di Genova. Bandiere che erano già dalla giornata di ieri in tutta la città per festeggiare il San Valentino della Sampdoria.

(ANSA).