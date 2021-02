Covid: Toti, 15% tamponi Liguria è variante inglese

(ANSA) - GENOVA, 14 FEB - "Abbiamo una circolazione di variante inglese in Liguria pari al 15% dei tamponi, me lo ha confermato Alisa". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in una diretta video sull'andamento della pandemia. "Per il momento dobbiamo anche dire che la variante inglese non ha portato a significativi cambi di comportamento e incremento dell'indice Rt sul nostro territorio, terremo tutto monitorato". (ANSA).