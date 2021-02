Trovato cadavere su alture Genova, forse un senzatetto

Il cadavere di un uomo è stato trovato dentro un casolare a Quarto Alta, sulle alture di Genova, nei pressi di via dei Ciclamini. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato da un escursionista che ha subito chiamato la polizia. Sul posto sono arrivate le volanti. Secondo una prima ricognizione l'uomo potrebbe essere un senza fissa dimora. Sarebbe morto da alcuni mesi. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il pubblico ministero di turno Andrea Ranalli potrebbe disporre l'autopsia per capire se sul cadavere vi siano segni di violenza anche se l'ipotesi più accreditata è quella di un malore fatale.

