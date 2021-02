Open Australia: Nadal agli ottavi, affronterà Fognini

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Lo spagnolo Rafa Nadal, n.2 al mondo, approda agli ottavi di finale degli Open d'Australia battendo in tre set il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 7-5, 6-2, 7-5. Sarà lui l'avversario di Fabio Fognini al prossimo turno, una sfida che vale l'accesso tra i migliori otto. Alla Rod Laver Arena, nell'ultimo incontro della giornata del tabellone maschile, Nadal è riuscito a conquistare la vittoria senza cedere un set nemmeno a Norrie, n.69 al mondo, e ha raggiunto per la 14/a volta in carriera gli ottavi di finale nel primo slam stagionale. (ANSA).