Covid: Toti, chiesto deroga a Governo ma non mi risponde

(ANSA) - GENOVA, 13 FEB - "Aspetto ancora una risposta dal Governo per potere fare slittare di 12 ore l'entrata in vigore della fascia arancione e consentire a bar e ristoranti della Liguria di stare aperti domani a pranzo per la festa di San Valentino, ma temo che orami sia tardi". Lo ha detto nel pomeriggio il presidente ligure Giovanni Toti in una diretta sui social per fare il punto sulla pandemia.

Toti ha mandato stamani una istanza urgente al presidente del Consiglio Mario Draghi per chiedere che le limitazioni della zona arancione non entrino in vigore questa notte ma domani.

"Anche ieri ho chiesto una deroga al ministro Speranza perchè solo il ponente è sopra Rt 1, tutto il resto della regione è sotto, ma ci è stato detto che non era possibile. E' un brutto segnale per un Governo che ha appena giurato. Ho anche pensato di fare una mia ordinanza per contraddire il governo ma questo comporterebbe problemi legali e di interpretazioni che potrebbero creare confusione".

Oggi Pd e M5s hanno criticato Toti affermando che da martedì si sapeva del problema di contagi nel ponente che hanno fatto salire l'Rt sopra 1. I partiti di opposizione sostengono che se il presidente avesse creato una zona rossa circoscritta nei pressi del confine con la Francia la Liguria avrebbe potuto evitare di passare dalla fascia gialla a quella arancione.

