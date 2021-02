Covid: Liguria, superati 3500 morti, 300 nuovi casi

Sono 300 i nuovi casi di positività al covid in Liguria registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati trasmessi dalla Regione al ministero della Sanità. I nuovi casi emergono da 6355 tamponi (4111 molecolari, 2244 antigenici rapidi). Il rapporto tra tamponi e positivi è del 4,72%, ieri era del 4,93%. A livello nazionale è 4,6%. I positivi sono 5812, 3 in meno rispetto a ieri.

I nuovi casi sono stati scoperti 53 nello Spezzino, 21 nel Tigullio, 94 a Genova, 56 nel Savonese e 76 nell'Imperiese, dove la circolazione del virus è ancora alta come dimostra il numero dei ricoverati all'ospedale Covid di Sanremo, 114 con 4 malati in terapia intensiva. Il numero è significativo se si considera che all'ospedale san Martino di Genova, il più grande della Liguria i ricoverati sono 146.

Complessivamente gli ospedalizzati sono in calo. Sono 640, di cui 56 in terapia intensiva. Rispetto a ieri i malati ricoverati sono 14 in meno.

I morti registrati nelle ultime 24 ore sono ancora 8, come ieri e giovedì scorso: gli ultimi decessi portano il numero complessivo delle vittime a 3507.

In isolamento domiciliare ci sono 4213 persone, 70 meno di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 5619, ieri erano 5352.

I vaccini consegnati sono 114790, quelli somministrati 85194, il 74%: hanno concluso il ciclo vaccinale in 38407 (ANSA).