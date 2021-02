Chiede soldi a frati e minaccia di far saltare chiesa

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Ha minacciato i frati di un convento di Genova di fare saltare la chiesa se non gli avessero dato 100 euro. A fermarlo è stata la polizia che ha arrestato l'uomo, un homeless di 37 anni. L'uomo si era presentato nel primo pomeriggio, chiedendo soldi e cibo. I frati gli avevano consegnato alcuni panini ma l'uomo, non contento, aveva iniziato a chiedere insistentemente denaro. Dopo un primo intervento della polizia, l'uomo è tornato in chiesa disturbando i fedeli.

Un prete lo ha allontanato e a quel punto è scattata la minaccia. (ANSA).