Vaccini: prima vaccinata, quando asl chiama precipitatevi

(ANSA) - GENOVA, 12 FEB - "Sono felice" e "affascinata dai progressi della scienza. Spero che al più presto tutti possano avere questa fortuna, perché è un aiuto per tutti". Lo ha detto la signora Silvana Fiorentini, genovese di 83 anni, che ha ricevuto la prima dose di vaccino stamani durante il Silver Vaccine day a Genova. Silvana Fiorentini è stata vaccinata subito dopo Renzo Piano.

"Abbiate fede che l'Asl prima o poi vi chiama - ha risposto ridendo a chi le chiedeva se volesse lanciare un appello ai suoi coetanei - e quando vi chiama precipitatevi". La prima cosa che farà una volta completato l'iter con la seconda dose sarà "andare in barca. Con le dovute protezioni ma co tanta sicurezza in più (ANSA).