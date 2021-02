Rubava rolex ad anziani con tecnica abbracci, arrestata

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Rubava il Rolex agli anziani con la tecnica dell'abbraccio in strada ma gli agenti del commissariato di Rapallo l'hanno identificata e arrestata. In manette è finita una donna romena di 35 anni. Indagini sono in corso per risalire al complice che l'accompagnava in macchina. Gli investigatori sono partiti dall'ultimo episodio dello scorso 5 gennaio avvenuto a Rapallo. Un anziano era stato avvicinato da una donna che con insistenza gli aveva chiesto un aiuto perché aveva perso il lavoro. L'uomo, che aveva paura di infettarsi perché la giovane teneva la mascherina abbassata, le aveva dato alcune banconote. Non contenta però lo aveva afferrato per un polso e lo aveva graffiato. L'anziano era scappato dentro una farmacia per farsi medicare i graffi e lì aveva scoperto di essere stato derubato del Rolex. I poliziotti hanno setacciato le videocamere risalendo alla targa della macchina da cui la donna era scesa. La donna nel frattempo è stata arrestata nel Lazio dove le è stata notificata la nuova ordinanza. Secondo gli inquirenti sarebbe l'autrice di numerosi colpi. (ANSA).