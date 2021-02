Maxi controlli polizia in centro storico a Genova

(ANSA) - GENOVA, 12 FEB - Maxi controlli nel centro storico di Genova da parte della polizia per contrastare lo spaccio e il degrado nei vicoli. Sono state 142 le persone identificate, dieci esercizi commerciali controllati, un arresto e una denuncia per spaccio, più di 100 grammi di droga sequestrata, 3 provvedimenti di espulsione notificati. Tra le varie aree monitorate, con decine di uomini e anche l'elicottero, quelle comprese tra via Prè, piazzetta Fregoso, piazza San Marcellino, Vico Untoria, vico della Croce Bianca e a quella compresa tra piazza Banchi, vico Mele, vico S. Sepolcro, via Turati e Sottoripa. L'attività di controllo è nata dopo i numerosi esposti presentati dai comitati e associazioni di residenti. I poliziotti hanno fermato e denunciato in via Gramsci un uomo di 36 anni della Mauritania che alla vista degli agenti ha lanciato fino in Sopraelevata un pacchetto con 30 grammi di marijuana.

Arrestato un cittadino ecuadoriano di 29 anni per spaccio.

