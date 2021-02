Marina Militare: 'imbascati' 18 nuovi palombari del Gos

(ANSA) - GENOVA, 12 FEB - Da oggi, 18 giovani 'marinai' fanno parte del Gruppo Operativo Subacquei della Marina militare, il Gos, che ha base a Le Grazie (La Spezia). Alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, amm. Giuseppe Cavo Dragone, si è svolta oggi la cerimonia di conferimento dei brevetti da palombaro agli allievi del corso Ordinario 2020, la 'cerimonia dell'imbascamento' durante la quale viene consegnato il tipico berretto degli operatori del Gruppo Operatori Subacquei, il basco blu.

"La cerimonia di oggi è caratterizzata anche dalla presenza di padri che 'imbascano' figli e sorelle che 'imbascano' fratelli - ha detto Cavo Dragone nel suo discorso -, una fidelizzazione familiare che è ulteriore testimonianza di quanto attrattiva sia questa professione e quanta soddisfazione dia nell'ambito della famiglia, dove si tramanda l'amore per la Marina. Il futuro è nelle vostre mani - ha concluso il capo della Marina rivolgendosi ai neo-brevettati - e avrete i mezzi per esprimere al meglio queste capacità di nicchia, queste eccellenze della Marina di cui andiamo particolarmente orgogliosi. Il materiale c'è, la tecnologia anche, ci vuole la vostra volontà, la vostra determinazione e il vostro coraggio, che avete ampiamente dimostrato già in questa prima fase della vostra carriera". (ANSA).