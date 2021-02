Liguria, 8 morti e calo ricoverati

Ancora 8 morti per covin in Liguria, come ieri. Tra questi una donna di 46 anni deceduta all'ospedale di Sanremo. Il totale delle vittive è di 3499. Ma il numero degli ospedalizzati cala. I ricoverati sono 654 e le terapie intensive scendono sotto 60, sono 57. Complessivamente gli ospedlaizzati sono 12 meno di ieri.

I nuovi positivi sono 332, per un totale di 5815, 113 più di ieri. I tamponi fatti sono 6733 (4344 molecolari e 2389 antigenici rapidi. Il rapporto tra tamponi e positivi è del 4,93%, stabile (ieri era del 4,91%), mentre a livello nazionale è del 4,5%. I nuovi casi sono stati registrati 88 nell'Imperiese, 45 nel Savonese, 37 nello Spezzino, 150 a Genova e 12 nel Tigullio. I guariti sono 211. In isolamento domiciliare ci sono 4283 persone, 152 più di ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 5352. I vaccini consegnati sono 114790, quelli somministrati 84063, il 73%. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 37351