In Asl5 primo è ex sindaco Riccò del Golfo

(ANSA) - LA SPEZIA, 12 FEB - E' stato sindaco per tre mandati, dal 75 al 90, il primo vaccinato over 80 dell'Asl5.

Mario Paganini, ex ferroviere che quest'anno compirà 86 anni, è stato accompagnato dalla moglie all'ambulatorio comunale di Riccò del Golfo, dove c'era ad attenderlo personale dell'Asl5 della Spezia e della Croce Rossa. "Sono felice di essere stato il primo. Sono terrorizzato dal fatto di prendere questa malattia. Non ho visto i miei nipoti per 3 mesi. Questa struttura - indica con orgoglio l'ambulatorio - è stata costruita proprio quando ero sindaco io. Sono contento di dare l'esempio: vaccinarsi è l'unico modo per scacciare il virus, invito tutti a farlo". Al Silver vaccine Day in Asl5 erano presenti anche il direttore generale Asl5 Cavagnaro e l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, oltre al sindaco Loris Figoli. Saranno 54 i primi vaccinati oggi. (ANSA).