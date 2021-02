Comune Imperia, sì Giunta progetto riqualificazione Ex Sairo

(ANSA) - IMPERIA, 12 FEB - Alloggi destinati a edilizia sociale-agevolata, spazi per le attività delle associazioni cittadine, una nuova palestra e un'ampia area verde con pista ciclabile. Sono questi, in sintesi, i punti-chiave del progetto di riqualificazione dell'area Ex Sairo approvato dalla Giunta Comunale di Imperia, con il quale il Capoluogo parteciperà al bando 'Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare' del Mit.

Il progetto punta a riqualificare un'area degradata dando risposte alle esigenze abitative e di spazio sociale.

Rispetto alla situazione attuale, verrà preservato solo l'edificio più alto dell'Ex Sairo, mentre il resto dei fabbricati sarà demolito. Una volta riqualificato, lo stabile suddiviso: al piano terrà ospiterà associazioni sportive e per il tempo libero; il primo piano sarà dedicato ad attività sociali e culturali e in parte a zone di co-working e co-learning. Secondo, terzo e quarto piano ospiteranno invece residenze temporanee destinate a studenti e sportivi. A questo si affiancheranno due edifici per alloggi destinati ad accogliere famiglie in situazioni di disagio, e 16 di edilizia agevolata, una palestra di 558 mq, un parco verde da 4 mila metri quadrati, parcheggi pubblici e una pista ciclabile.

Complessivamente il progetto prevede la riduzione della quantità di superficie lorda di pavimento da 5.469 mq a 4.593 mq. Il 51% della superficie sarà dedicato al verde. Tutti gli edifici saranno a energia quasi zero. Il bando prevede che ogni Comune possa ottenere fino a un massimo di 15 mln di euro per ciascun progetto. La scadenza per la presentazione delle proposte preliminari è fissata al 16 marzo 2021.

"Se questo progetto verrà finanziato - ha detto il sindaco Claudio Scajola -, come ci auguriamo, daremo anzitutto una risposta abitativa a nuovi target di soggetti in situazione di necessità: penso a studenti e sportivi, a giovani coppie che non possono comprare casa e anziani soli, ai papà divorziati/separati. Potrebbe rappresentare uno dei simboli rinascita di Imperia" (ANSA).