Allerta gialla per neve nell'interno,fiocchi attesi su costa

(ANSA) - GENOVA, 12 FEB - Una perturbazione diretta verso il centro Italia coinvolgerà anche la Liguria con aria molto fredda di origine artica e neve. Sono attese precipitazioni nevose nelle zone interne, con i fiocchi che potranno spingersi localmente anche lungo la costa soprattutto nel Savonese e nel Genovese. Attesa una forte diminuzione delel temperature.

Considerata la situazione meteo Arpal ha emesso una allerta gialla per neve sui versanti padani della regione dalle 17 di oggi alle 2 di questa notte. Spolverate potranno interessare anche le colline, mentre le nevicate interesseranno le zone interne.

E' atteso vento di burrasca fortene, accompagnato da gelate non solo nelle aree interne. Sabato 13 e domenica 14 saranno due giornate soleggiate ma molto fredde, con temperature minime che potranno scendere sotto zero anche lungo la costa.

Alcuni dati sulle temperature. La minima della notte è stata registrata a Pratomollo (Borzonasca, Genova, oltre 1300 metri di quota) con -3.2. Alle 12, invece, il valore più basso, -4.0, si registra a Monte Settepani (Osiglia, Savona, 1375 metri) con -4.0. (ANSA).