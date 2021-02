Turismo: Sarzana tra 10 mete 2021 per Vanity Fair

(ANSA) - SARZANA, 11 FEB - Sarzana (La Spezia), con gli eventi per il bicentenario della morte di Napoleone, è stata inserita tra le 10 mete al mondo per il 2021 da Vanity Fair. Tra le destinazioni consigliate, l'Antartico in occasione dell'eclissi totale di sole il 29 ottobre, Tokyo in occasione delle Olimpiadi, un itinerario dantesco tra Verona, Firenze e Ravenna per i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, l'Expo a Dubai e le commemorazioni napoleoniche che in Italia coinvolgeranno l'isola d'Elba, dove Bonaparte finì in esilio, e Sarzana da cui proveniva la famiglia dell'imperatore francese.

Commemorazioni in questo caso previste sia a maggio sia a settembre, Covid permettendo. Si terranno rievocazioni storiche nelle vie della cittadella. Dal 2019 Sarzana fa parte della Federazione Europea delle Città Napoleoniche. "E' davvero una grande sorpresa e un orgoglio scoprire che la nostra città sia stata inserita tra le dieci destinazioni da visitare a livello globale - commenta la sindaca Cristina Ponzanelli -. Nonostante il periodo storico difficilissimo, vogliamo cominciare a cogliere le grandi potenzialità di questa occasione". E' in corso una Call for Ideas per selezionare e organizzare altre nuove iniziative legate alla figura di Napoleone. (ANSA).