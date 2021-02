Giorno Memoria: Genova,cittadinanza onoraria a milite ignoto

(ANSA) - GENOVA, 11 FEB - Accogliendo una proposta dell'Anci su invito del Gruppo delle Medaglie d'Oro al valor Militare d'Italia, la Giunta di Genova ha oggi deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria alla simbolica figura del Milite Ignoto. L'iniziativa, voluta dal sindaco Marco Bucci di concerto con l'assessore alla Salute dei cittadini, Informatica, Servizi civici, Anagrafe Massimo Nicolò, si inserisce nel quadro delle celebrazioni del Giorno della Memoria, segnala una nota.

Il 4 novembre 2021 sarà celebrato il primo centenario della deposizione del Milite Ignoto nel sacello dell'Altare della Patria, al Vittoriano; per questo Anci ha proposto a tutti i comuni italiani di aderire con un gesto simbolico a una iniziativa comune che, attribuendo la cittadinanza onoraria a chi per definizione è 'ignoto', lo renderà finalmente Cittadino d'Italia e oggetto della riconoscenza di tutta la collettività per un sacrificio che ha contribuito a creare l'identità nazionale.

Il nostro paese, con la Grande Guerra, ha perso 650 mila militari italiani, alcuni giovanissimi.

L'istituzione della figura simbolica del Milite Ignoto (già insignita nel 1921 della medaglia d'oro al Valor Militare, la massima decorazione militare italiana) ha voluto restituire alle famiglie di chi non è mai tornato un riconoscimento importante, come aveva già fatto Genova dedicandogli la grande scalinata prospicente l'Arco della Vittoria, monumento dedicato ai caduti della prima guerra mondiale dove ogni 4 novembre viene commemorata la Giornata delle Forze Armate. (ANSA).