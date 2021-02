Covid: Toti;rt Liguria 1,01-1,02, potrebbe tornare arancione

"Oggi è stata divulgata la preview dell'Istituto Superiore di Sanità su cui domani si riunirà la cabina di regina del Cts per l'attribuzione delle fasce. Abbiamo un rt di 1,01-1,02 che tecnicamente potrebbe riportare regione in fascia arancione, questa è normativa che vige". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sull'epidemia. "Lo scenario è di rischio moderato", ha aggiunto. Covid: Toti, se Liguria resta gialla, restrizioni su Ponente

Se torna arancione misura sufficiente ad arginare situazione

"Se la regione tornerà ad essere in fascia arancione, la misura sarà sufficiente ad arginare la situazione nel Ponente. Se non verrà fatto nulla e la regione dovesse rimanere in fascia gialla, visto che siamo in fascia 'border', ci troveremo in qualche modo spinti a fare alcune misure specifiche sul Ponente della regione", ha poi spiegato Toti.