Covid: in Liguria 8 morti, 319 nuovi casi

(ANSA) - GENOVA, 11 FEB - 319 nuovi positivi al covid in Liguria su 6494 tamponi (3888 molecolari e 2606 antigenici rapidi). Il rapporto tra tamponi e positivi è del 4,91%, ieri era del 5,09%. Complessivamente i positivi sono 5702, 52 più di ieri. I nuovi casi sono segnalati 63 nell'Imperiese, 52 nel Savonese, 38 nello Spezzino, 16 nel Tigullio e 150 nella Asl3. I morti sono 8 per un totale di 3491. Gli ospedalizzati sono 666, di cui 62 in terapia intensiva come ieri. Complessivamente il numero dei ricoverati è calato di 3 unità. I vaccini: ne sono stati consegnati 114790, somministrati 82228, pari al 72%. Hanno completato il ciclo vaccinale in 36448.

In isolamento domiciliare ci sono 4131 persone, 119 più di ieri, in sorveglianza attiva ce ne sono 5642, erano 5677. I guariti sono 259 per un totale di 63716 (ANSA).