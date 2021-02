'Cimitero' di auto e moto vicino a torrente, acqua inquinata

I carabinieri forestali hanno scopetto un deposito abusivo di moto e auto abbandonate in via Garibotti, a Santa Margherita Ligure. L'area, lungo il torrente San Siro, in zona boschiva, era divenuta un vero e proprio 'cimitero' di mezzi. A gestire quello spazio era una ditta della zona del Tigullio che si occupa di rivendita di moto e ciclomotori, riparazione e vendita di mezzi usati. I militari sono stati aiutati dai tecnici dell'Arpal di Genova per le analisi dei campioni di acqua confermando la presenza di sostanze pericolose. Sono state denunciate cinque persone per gestione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione. La ditta è stata multata per 5000 euro (ANSA).