Cantieri autostrade: sindaci Tigullio, ora esenzione pedaggi

(ANSA) - GENOVA, 11 FEB - Una lettera firmata dai sindaci di Chiavari, Lavagna e Sestri Levante (Genova) è stata inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ad Autostrade per l'Italia e a Salt per richiedere l'esenzione straordinaria del pagamento del pedaggio autostradale "anche per la tratta compresa tra i caselli di Rapallo-Chiavari-Lavagna-Sestri Levante, per entrambe le direzioni". Marco Di Capua, Gian Alberto Mangiante e Valentina Ghio, primi cittadini di Chiavari, Lavagna e Sestri Levante chiedono di allargare la misura che oggi è valida solo fino al casello di Rapallo "in considerazione dei lavori e delle chiusure prolungati sulla rete autostradale ligure, con particolare riferimento a quelli riguardanti l'A12 Genova-Sestri levante; riscontrando oggettivi disagi da parte dei cittadini pendolari e da quelli che per necessità utilizzano tale tratto di percorrenza". (ANSA).