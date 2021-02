Vaccini: nello Spezzino ha aderito l'80% degli over 80

(ANSA) - LA SPEZIA, 10 FEB - L'80% degli over 80 destinatari della fase 2 della campagna vaccinale anti covid ha già deciso di farsi iniettare l'antivirus. Il dato è emerso in un incontro convocato per illustrare il programma delle vaccinazioni. Erano presenti il Direttore Generale della Asl5 Paolo Cavagnaro, il Direttore Sociosanitario Maria Alessandra Massei, i rappresentanti dei sindacati confederali e dei Pensionati. Sono 29 le sedi proposte dai Comuni dove avverranno le vaccinazioni Coloro che hanno ricevuto e risposto alla lettera dei Comuni non dovranno effettuare ulteriori prenotazioni in quanto saranno contattati da ASL5 o dal Comune per fissare la data nella sede prescelta.

Pertanto, non devono effettuare alcuna prenotazione gli over 80 dimessi dagli ospedali per patologie diverse dal Covid-19; gli over 80 in possesso dei requisiti per la vaccinazione al domicilio, che saranno contattati direttamente da ASL5; gli over 80 residenti nei Comuni per cui la ASL5 insieme ai sindaci sta organizzando giornate mirate di vaccinazione in loco.

Si ricorda che il giorno della vaccinazione è necessario avere la tessera sanitaria e il proprio codice fiscale. Per eventuali informazioni scrivere alla e-mail: vaccinicovid80@asl5.liguria.it (ANSA).