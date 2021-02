Maltempo: confermata alle 15 fine allerta piogge nel Levante

(ANSA) - GENOVA, 10 FEB - Piogge soprattutto nel centro Levante e locali picchi sull'imperiese tra la serata di ieri e la notte, con l'allerta gialla per piogge diffuse conclusa alle 10 sul centro e nei bacini piccoli del levante e confermata per le 15 sui bacini medi e grandi del Levante. Lo comunica l'agenzia regionale Arpal. Si sono raggiunte cumulate da inizio evento (dati alle 11.30) a Amborzasco (Santo Stefano d'Aveto, Genova) fino a 114,8 millimetri, Cichero (San Colombano Certenoli, Genova) fino a 109,4 mm, e a Croce Orero (Genova) fino a 102,6 mm Piogge e temporali hanno generalmente innalzato i livelli dei bacini grandi di Levante con il raggiungimento della prima soglia per il Vara a Nasceto, Piana Battolla e Brugnato. Fino al primo pomeriggio odierno, attese piogge residue sul Levante anche a carattere temporalesco in progressivo esaurimento. Sul Magra nel tratto terminale, si attende nelle prossime ore, il transito del colmo di piena con livelli generalmente contenuti in alveo.

I venti sono ruotati dai quadranti settentrionali quasi ovunque ma, nella notte, raffiche meridionali hanno toccato i 149,8 km/h a Casoni di Suvero, nello spezzino e, in costa, i 112 km/h a Fontana Fresca (Sori, Genova). Il mare è agitato. (ANSA).